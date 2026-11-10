Взрывы прогремели на авиаремонтном заводе в Новгородской области РФ. Фото:

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Ракурс

Серія вибухів прогриміла у Новгородській області Російської Федерації.

Під ударом безпілотників вночі 10 листопада опинився 123-й авіаційний ремонтний завод, який розташований у місті Стара Русса. У районі підприємства прогриміла серія вибухів. Також у напрямку заводу рухалися пожежні автомобілі. У мережі опублікували загоряння, ймовірно, на атакованому об'єкті. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Завод входить до структури російської корпорації «Ростех» й спеціалізується на ремонті та модернізації літаків військово-транспортної авіації, а також має свою злітно-посадкову смугу для прийому важких бортів. Підприємство здійснює технічне обслуговування російської військово-транспортної авіації, зокрема, літаків Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів.

Цьгоріч 17 березня цей завод уже був під ударом. Тоді Сили оборони України уразили ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410. Також було влучання по літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадаємо, в ніч проти 6 листопада безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території НПЗ спалахнула пожежа, а над промисловою зоною здійнявся густий дим.