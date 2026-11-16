Дроны атаковали несколько нефтебаз в Ростовской области РФ. Фото:

https://racurs.ua/n217431-drony-atakovali-neskolko-neftebaz-v-rostovskoy-oblasti-rf-foto.html

Ракурс

Дрони завдали ударів по Ростовській області Російської Федерації.

Вночі у понеділок, 16 листопада, в російському Азові під ударом був район, де розташовані дві нафтобази. Спалахнула нафтобаза ТОВ «Південь-Імпекс», яка займається торгівлею та зберіганням твердого, рідкого й газоподібного палива, а також подібними продуктами. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Також вогонь охопив нафтобазу ТОВ «Флеш енерджі», яка призначена для приймання, зберігання та видачі нафтопродуктів різних марок. Цей об'єкт включає 10 резервуарів загальним обсягом понад 6 тис. 500 куб. м.

Нагадаємо, 13 листопада Сили оборони атакували Волгоградський НПЗ, потужність якого становить близько 15 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне.

Було уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та шість резервуарів по 2000 куб. м кожен.