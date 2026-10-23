Беспилотники атаковали крупный химзавод «Азот» в Пермском крае РФ. Фото:

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Безпілотники атакували велике хімічне підприємство «Азот» у Пермському краї РФ.

Хімічний комплекс розташований у місті Березники Пермського краю, на півночі європейської частини Росії. Відстань від цього заводу до кордону України становить приблизно 1 тис. 500 км. Про атаку БпЛА на це підприємство, яка відбулася вранці 23 жовтня, пишуть моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, завод «Азот» — це одне із ключових хімічних підприємств у Росії, на яке припадало близько 34% поставок вибухових матеріалів для російського військово-промислового комплексу. Комплекс розташований на території близько 140 га, до складу якого входить близько 90 виробничих корпусів. Сам «Азот» входить до складу хімічної компанії «Уралхім», яка є одним із найбільших російських виробників азотних добрив.

Нагадаємо, 16 жовтня в російській Югрі був атакований Сургутський завод стабілізації конденсату, який входить до складу компанії «Газпром». Цей об'єкт розташований у Ханти-Мансійському автономному окрузі за 2 тис. 400 км від кордону України і є критично важливим для військово-промислового комплексу країни-агресора та економіки РФ.