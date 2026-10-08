Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс у Башкортостані, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216702-urajeno-naftopererobnyy-kompleks-gazprom-neftehym-salavat-genshtab.html

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Сили оборони України сьогодні, 8 жовтня, уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Салаваті Республіки Башкортостан (РФ).

На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Газпром нефтехим Салават» — один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів рф. Підприємство має потужність з переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії, — розповіли у Генштабі.

Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Раніше сьогодні відео повітряної атаки на Салават з’явилися у соцмережах.