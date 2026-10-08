Дрони атакували дата-центр «Яндекса» та НПЗ у РФ

У Росії згорів дата-центр «Яндекса», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216694-drony-atakuvaly-data-centr-yandeksa-ta-npz-u-rf.html

Ракурс

Безпілотники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, вдарили по дата-центру російського інтернет-гіганта «Яндекса» у місті Сасово Рязанської області РФ.

Цей дата-центр розташований на території заводу «Саста», який випускає металообробні верстати та постачає обладнання у тому числі підприємствам оборонної промисловості, повідомляє The Moscow Times.

Згідно з фото та відео, що з’явилися у соцмережах, на об'єкті в результаті атаки почалася сильна пожежа.

У «Яндексі» заявили про «інцидент» та тимчасову недоступність низки сервісів.

Повідомлятимемо про хід відновлення, — зазначили в компанії.

Користувачі скаржилися на проблеми з сервісами «Яндекс.Диск» та «Яндекс.Документи».

Дата-центр «Яндекса» у Сасові відкрився у 2011 році. Голова адміністрації міста Євгенія Рубцова у 2022 році заявляла, що компанія інвестувала в нього понад 6 млрд руб. за 11 років.

Крім того, цієї ночі було завдано удару по нафтопереробному заводу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.

На опублікованих у соцмережах матеріалах зафіксовано спалах в районі підприємства.

Цей НПЗ переробляє до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік і виробляє понад 150 найменувань продукції, включаючи автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

До цього підприємство вже зазнавало ударів українських дронів, востаннє - 13 серпня.

Джерело: The Moscow Times