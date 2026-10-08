Дроны атаковали дата-центр «Яндекса» и НПЗ в РФ

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В России сгорел дата-центр «Яндекса», скриншот видео
Дроны атаковали дата-центр «Яндекса» и НПЗ в РФhttps://racurs.ua/n216694-drony-atakovali-data-centr-yandeksa-i-npz-v-rf.htmlРакурс
Безпілотники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, вдарили по дата-центру російського інтернет-гіганта «Яндекса» у місті Сасово Рязанської області РФ.
Цей дата-центр розташований на території заводу «Саста», який випускає металообробні верстати та постачає обладнання у тому числі підприємствам оборонної промисловості, повідомляє The Moscow Times.
Згідно з фото та відео, що з’явилися у соцмережах, на об'єкті в результаті атаки почалася сильна пожежа.
У «Яндексі» заявили про «інцидент» та тимчасову недоступність низки сервісів.
Повідомлятимемо про хід відновлення, — зазначили в компанії.
Користувачі скаржилися на проблеми з сервісами «Яндекс.Диск» та «Яндекс.Документи».
Дата-центр «Яндекса» у Сасові відкрився у 2011 році. Голова адміністрації міста Євгенія Рубцова у 2022 році заявляла, що компанія інвестувала в нього понад 6 млрд руб. за 11 років.
Крім того, цієї ночі було завдано удару по нафтопереробному заводу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.
На опублікованих у соцмережах матеріалах зафіксовано спалах в районі підприємства.
Цей НПЗ переробляє до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік і виробляє понад 150 найменувань продукції, включаючи автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.
До цього підприємство вже зазнавало ударів українських дронів, востаннє - 13 серпня.
Джерело: The Moscow Times