Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня (з 18.00 07 жовтня), атакували Україну загалом 142 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.