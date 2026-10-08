Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

142 БпЛА атакували Україну в ніч на 8 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

8 жов 2026, 09:52
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня (з 18.00 07 жовтня), атакували Україну загалом 142 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів