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Наслідки російського удару по багатоповерхівці у Києві, фото ДСНС
У Києві двоє людей загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216690-u-kyievi-dvoie-ludey-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-bagatopoverhivci-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 жовтня, ввечері завдали удару по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва.
Удар спричинив пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні десятого поверху. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей, — зазначили у відомстві.
Також четверо людей постраждали, серед них двоє дітей.
Було врятовано 22 людей, серед них восьмеро дітей. 12 мешканцям будинку надали допомогу психологи ДСНС.