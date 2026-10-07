На Сумщині двоє підлітків загинули, натрапивши у полі на вибухонебезпечний предмет

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Двоє підлітків підірвалися на Сумщині, фото: «АрміяInform»
На Сумщині двоє підлітків загинули, натрапивши у полі на вибухонебезпечний предметhttps://racurs.ua/ua/n216689-na-sumschyni-dvoie-pidlitkiv-zagynuly-natrapyvshy-u-poli-na-vybuhonebezpechnyy-predmet.htmlРакурс
У Конотопському районі Сумської області сьогодні, 7 жовтня, двоє 14-річних юнаків загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет. Сталася детонація. На превеликий жаль, від отриманих важких поранень вони загинули на місці, — розповів очільник ОВА.
Григоров наголошує, що прифронтова Сумщина щодня живе в умовах високих безпекових ризиків — окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку.
Будь ласка, будьте максимально обережними та нагадуйте дітям: до невідомих або підозрілих предметів не можна наближатися, торкатися їх чи намагатися перенести. Бережіть себе і своїх близьких, — наголосив він.