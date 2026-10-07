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Ракурс
Двое подростков взорвались в Сумской области, фото: «АрмияInform»

На Сумщине двое подростков погибли, наткнувшись в поле на взрывоопасный предмет

7 окт 2026, 22:51
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У Конотопському районі Сумської області сьогодні, 7 жовтня, двоє 14-річних юнаків загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет. Сталася детонація. На превеликий жаль, від отриманих важких поранень вони загинули на місці, — розповів очільник ОВА.

Григоров наголошує, що прифронтова Сумщина щодня живе в умовах високих безпекових ризиків — окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку.

Будь ласка, будьте максимально обережними та нагадуйте дітям: до невідомих або підозрілих предметів не можна наближатися, торкатися їх чи намагатися перенести. Бережіть себе і своїх близьких, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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