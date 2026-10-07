На Сумщине двое подростков погибли, наткнувшись в поле на взрывоопасный предмет

Двое подростков взорвались в Сумской области, фото: «АрмияInform»

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У Конотопському районі Сумської області сьогодні, 7 жовтня, двоє 14-річних юнаків загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Діти натрапили у полі на вибухонебезпечний предмет. Сталася детонація. На превеликий жаль, від отриманих важких поранень вони загинули на місці, — розповів очільник ОВА.

Григоров наголошує, що прифронтова Сумщина щодня живе в умовах високих безпекових ризиків — окрім постійних ворожих атак, залишається серйозна небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети. Такі знахідки нерідко становлять смертельну небезпеку.