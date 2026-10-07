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Уничтожение вражеского «шахеда», скриншот видео
Украинский морской дрон уничтожил «шахед» турелью (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216688-ukrainskiy-morskoy-dron-unichtojil-shahed-turelu-video.htmlРакурс
Турель, встановлена на борту морського безекіпажного катера «Sargan 3000», знищила ворожий БпЛА типу «Шахед», котрий керувався через mesh-мережу.
Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.
Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру «Sargan 3000», — вказано в описі відео.