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Уничтожение вражеского «шахеда», скриншот видео

Украинский морской дрон уничтожил «шахед» турелью (ВИДЕО)

7 окт 2026, 22:17
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Турель, встановлена на борту морського безекіпажного катера «Sargan 3000», знищила ворожий БпЛА типу «Шахед», котрий керувався через mesh-мережу.

Відповідне відео сьогодні, 7 жовтня, опублікувала прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру «Sargan 3000», — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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