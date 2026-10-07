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Последствия российских обстрелов 7 октября, фото: Нацполиция

28 человек погибли из-за российских обстрелов 7 октября — МВД

7 окт 2026, 22:00
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В Україні жертвами російських обстрілів, здійснених сьогодні, 7 жовтня, стали 28 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Вигівський.

Жертви є у Прилуках, Кременчуку, Олександрії та Києві. Зокрема:

  • у Прилуках серед 20 загиблих — пʼятеро дітей, трьом із яких був лише рік;
  • внаслідок вечірнього обстрілу Києва загинули двоє людей.

Працівникам ДСНС та поліцейським сьогодні вдалося визволити з-під завалів, евакуювати зі зруйнованих будівель та убезпечити від вогню 29 людей. Здебільшого — у Прилуках, — зазначив очільник МВС.

Зазначається, що у Прилуках розбір завалів триває вже понад 14 годин.

Источник: Ракурс


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