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Наслідки російських обстрілів 7 жовтня, фото: Нацполіція
28 людей загинули через російські обстріли 7 жовтня — МВСhttps://racurs.ua/ua/n216687-28-ludey-zagynuly-cherez-rosiyski-obstrily-7-jovtnya-mvs.htmlРакурс
В Україні жертвами російських обстрілів, здійснених сьогодні, 7 жовтня, стали 28 людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Вигівський.
Жертви є у Прилуках, Кременчуку, Олександрії та Києві. Зокрема:
- у Прилуках серед 20 загиблих — пʼятеро дітей, трьом із яких був лише рік;
- внаслідок вечірнього обстрілу Києва загинули двоє людей.
Працівникам ДСНС та поліцейським сьогодні вдалося визволити з-під завалів, евакуювати зі зруйнованих будівель та убезпечити від вогню 29 людей. Здебільшого — у Прилуках, — зазначив очільник МВС.
Зазначається, що у Прилуках розбір завалів триває вже понад 14 годин.