Наслідки російських обстрілів 7 жовтня, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n216687-28-ludey-zagynuly-cherez-rosiyski-obstrily-7-jovtnya-mvs.html

Ракурс

В Україні жертвами російських обстрілів, здійснених сьогодні, 7 жовтня, стали 28 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Вигівський.

Жертви є у Прилуках, Кременчуку, Олександрії та Києві. Зокрема:

у Прилуках серед 20 загиблих — пʼятеро дітей, трьом із яких був лише рік;

внаслідок вечірнього обстрілу Києва загинули двоє людей.

Працівникам ДСНС та поліцейським сьогодні вдалося визволити з-під завалів, евакуювати зі зруйнованих будівель та убезпечити від вогню 29 людей. Здебільшого — у Прилуках, — зазначив очільник МВС.

Зазначається, що у Прилуках розбір завалів триває вже понад 14 годин.