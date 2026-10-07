Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216684-putinu-vygidno-vouvaty-zelenskyy.html

Ракурс

В Україні загалом внаслідок масованого російського повітряного удару загинули 25 людей.

Про це сьогодні, 7 жовтня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, «шахеди». Такий «подарунок» Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей, — наголосив Зеленський. — Вдень були нові удари «шахедами» та авіаційними бомбами.

Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається кожен день. І через те — головне, — що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми, — додав він.

Зеленський наголошує, що санкційні напрями щодо РФ багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з російських олігархів — це сигнали насправді про нормалізацію війни: