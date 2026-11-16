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Володимир Зеленський, скріншот відео
Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби реагуйте на сигнали ракетної небезпеки — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n217450-sogodni-vvecheri-vnochi-i-protyagom-zavtrashnoyi-doby-reaguyte-na-sygnaly-raketnoyi-nebezpeky.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, закликав українців сьогодні, 16 листопада, протягом вечора і ночі, а також протягом завтрашнього дня, 17 листопада, реагувати на сигнали ракетної небезпеки, оскільки РФ готова до нового удару.
Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.
Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби, будь-ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки, є інформація, що росіяни підготувалися до удару, — наголосив Зеленський.
Бережіть себе. І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь, — додав він.