Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217450-sogodni-vvecheri-vnochi-i-protyagom-zavtrashnoyi-doby-reaguyte-na-sygnaly-raketnoyi-nebezpeky.html

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Володимир Зеленський, президент України, закликав українців сьогодні, 16 листопада, протягом вечора і ночі, а також протягом завтрашнього дня, 17 листопада, реагувати на сигнали ракетної небезпеки, оскільки РФ готова до нового удару.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.

Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби, будь-ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки, є інформація, що росіяни підготувалися до удару, — наголосив Зеленський.