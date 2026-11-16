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Владимир Зеленский, скриншот видео
Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток реагируйте на сигналы ракетной опасности — Зеленскийhttps://racurs.ua/n217450-segodnya-vecherom-nochu-i-v-techenie-zavtrashnih-sutok-reagiruyte-na-signaly-raketnoy-opasnosti.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, закликав українців сьогодні, 16 листопада, протягом вечора і ночі, а також протягом завтрашнього дня, 17 листопада, реагувати на сигнали ракетної небезпеки, оскільки РФ готова до нового удару.
Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського.
Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби, будь-ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки, є інформація, що росіяни підготувалися до удару, — наголосив Зеленський.
Бережіть себе. І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь, — додав він.