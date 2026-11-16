Последствия падения русского дрона в Киеве, фото: ГСЧС

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У Деснянському районі уламки БпЛА впали у дворі 16-поверхового житлового будинку, виникла пожежа.

Про це сьогодні, 16 листопада, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що займання вже ліквідували.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа у дворі багатоповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.

Загиблих та постраждалих немає.