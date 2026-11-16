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Последствия падения русского дрона в Киеве, фото: ГСЧС
В Киеве из-за падения обломков дрона возник пожар во дворе многоэтажки (ФОТО)https://racurs.ua/n217449-v-kieve-iz-za-padeniya-oblomkov-drona-voznik-pojar-vo-dvore-mnogoetajki-foto.htmlРакурс
У Деснянському районі уламки БпЛА впали у дворі 16-поверхового житлового будинку, виникла пожежа.
Про це сьогодні, 16 листопада, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що займання вже ліквідували.
У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа у дворі багатоповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.
Загиблих та постраждалих немає.