Ракурсhttps://racurs.ua/
В Броварском районе в результате взрыва погибли четыре человека, фото: Нацполиция
Четверо человек погибли из-за взрыва гранаты на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n217448-chetvero-chelovek-pogibli-iz-za-vzryva-granaty-na-kievschine-foto.htmlРакурс
У Броварському районі Київської області внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — 17-річна дівчина.
Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.
16 листопада на території приватного домоволодіння в селі Мала Березанка Броварського району стався вибух. На місці загинули 44-річний військовослужбовець, його мати, 17-річна дівчина та її мати, — розповіли у прокуратурі.
За даними слідства:
- на момент події військовослужбовець перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ);
- дівчина перебувала у стосунках із військовослужбовцем. Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі. Сусіди повідомили, що чули крики;
- за попередньою версією слідства, під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет, імовірно гранату.
Розпочато досудове розслідування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).
Слідчі поліції разом із вибухотехніками оглядають місце події. У межах розслідування правоохоронці з’ясовуватимуть обставини вибуху, встановлюватимуть, звідки у військовослужбовця був вибуховий предмет, і перевірятимуть, чи причетні інші особи до того, що він опинився в чоловіка, — додали в прокуратурі.