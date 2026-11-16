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Город Днепр остался без электроэнергии, фото: Wikimedia Commons
Днепр полностью без электроэнергии, атаки россиян могут затормозить ремонт — ДТЭКhttps://racurs.ua/n217447-dnepr-polnostu-bez-elektroenergii-ataki-rossiyan-mogut-zatormozit-remont-dtek.htmlРакурс
У Дніпропетровській області — масштабні знеструмлення після російських ударів по енергетиці. Особливо складна ситуація в обласному центрі.
Про це сьогодні, 16 листопада, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.
Після атаки на енергооб'єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Електрики також немає в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів, — розповіли у компанії.
Зазначається, що роботи з відновлення живлення вже розпочалися — першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об'єктам.
Повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Але бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло, — додали у компанії.
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