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Місто Дніпро залишилося без електроенергії, фото: Wikimedia Commons

Дніпро повністю без електроенергії, атаки росіян можуть загальмувати ремонт — ДТЕК

16 лис 2026, 19:20
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У Дніпропетровській області — масштабні знеструмлення після російських ударів по енергетиці. Особливо складна ситуація в обласному центрі.

Про це сьогодні, 16 листопада, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.

Після атаки на енергооб'єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Електрики також немає в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів, — розповіли у компанії.

Зазначається, що роботи з відновлення живлення вже розпочалися — першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об'єктам.

Повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Але бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло, — додали у компанії.

Джерело: Ракурс


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