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Росіяни атакували теплоелектростанцію, фото: ДТЕК
Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК — генерацію припиненоhttps://racurs.ua/ua/n217560-rosiya-masovano-atakuvala-tes-dtek-generaciu-prypyneno.htmlРакурс
Росія здійснила масовану атаку на теплову електростанцію компанії ДТЕК, суттєво пошкоджено обладнання.
Про це сьогодні, 20 листопада, ввечері повідомила прес-служба компанії.
росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Міненергетики повідомили, що атомні електростанції України вимушено скоротили потужність генерації через наслідки масованої атаки росіян, цілями якої були електростанції та підстанції. У відомстві запевнили, що АЕС повертатимуться до нормальної схеми роботи після того, як пошкоджені мережі будуть відновлені.