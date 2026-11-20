Росіяни атакували теплоелектростанцію, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n217560-rosiya-masovano-atakuvala-tes-dtek-generaciu-prypyneno.html

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Росія здійснила масовану атаку на теплову електростанцію компанії ДТЕК, суттєво пошкоджено обладнання.

Про це сьогодні, 20 листопада, ввечері повідомила прес-служба компанії.

росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Міненергетики повідомили, що атомні електростанції України вимушено скоротили потужність генерації через наслідки масованої атаки росіян, цілями якої були електростанції та підстанції. У відомстві запевнили, що АЕС повертатимуться до нормальної схеми роботи після того, як пошкоджені мережі будуть відновлені.