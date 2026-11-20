Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Погана погода не врятувала піхоту росіян на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217559-pogana-pogoda-ne-vryatuvala-pihotu-rosiyan-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку піхота російських загарбників невдало спробувала використати погону погоду для прихованого пересування.
Відповідне відео сьогодні, 20 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники бригади «Форпост» зірвали спробу піхоти противника приховано пересуватися. Окупантів ліквідували, а також вистежили та знищили ворожий 82-мм міномет разом із позицією, — вказано в описі відео.
На відео показні моменти завдання ударів по російських загарбниках, зняті камерами FPV-дронів.