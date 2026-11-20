На Київщині розширюють режим світломаскування, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n217558-u-brovarskiy-gromadi-kyyivschyny-zaprovadjuut-rejym-svitlomaskuvannya.html

Ракурс

У Броварській міській територіальній громаді Київської області з сьогоднішнього дня, 20 листопада, починає діяти режим світломаскування — щоденно з 21.00 до 05.00.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Світломаскування передбачає часткове або повне затемнення вулиць, парків, закладів будь-якої форми власності, рекламних щитів, білбордів, об'єктів інфраструктури.

Дані заходи будуть проводитися з урахуванням оперативної обстановки, ознак, які будуть ускладнювати виявлення діяльності Сил оборони, об'єктів критичної інфраструктури та мінімізації втрат виробничих потужностей підприємств, безпекової обстановки на дорогах державного значення, освітлення перехресть, — зазначив Сапожко.

Під час часткового затемнення рівень освітлення місць виконання робіт на відкритих проходах, проїздах і територіях підприємств, установ і організацій в адміністративних межах Броварської МТГ знижуватимуть шляхом вимикання частини світильників, установки ламп зниженої потужності або застосування регуляторів напруги.

У місцях проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також на небезпечних ділянках шляхів евакуації населення до захисних споруд цивільного захисту і біля входів до них буде передбачене маскувальне стаціонарне або автономне освітлення з використанням переносних освітлювальних ліхтарів.