Штучний інтелект задіяли у вирішенні найвідомішої задачі математики

https://racurs.ua/ua/n217557-matematyk-z-antropic-zayavyv-scho-razom-z-shi-vyrishyv-nayvidomishu-zadachu-matematyky.html

Ракурс

Математик компанії Anthropic Левент Альпьоге сьогодні, 20 листопада, заявив, що разом із моделлю штучного інтелекту Claude знайшов доведення гіпотези Рімана — найвідомішою задачі математики, яка залишалася невирішеною 167 років.

На своєму особистому сайті Альпьоге опублікував замітку на чотири сторінки та масивний архів коду формальної верифікації на мові Lean — комп’ютерному помічнику з перевірки, який крок за кроком перевіряє математичну логіку.

Я вважаю, що, працюючи разом із Клодом, мені вдалося знайти доведення гіпотези Рімана. Ба більше, цей метод легко поширюється на ширший клас задач, вирішуючи так звану узагальнену гіпотезу Рімана; сподіваюся, що з часом вдасться довести й розширену гіпотезу Рімана, — розповів він.

У своєму чотиристорінковому огляді учений заявив, що він керував дослідженням, спрямувавши Claude у правильне математичне русло, після чого модель «випередила його біля фінішної прямої», згенерувавши ключові кроки та величезний обсяг формалізованого коду.

Опублікований код складається з 14 стиснутих архівних файлів. За оцінками, згенерована версія займає понад 250 тис. сторінок. Альпьоге зазначив, що це виглядає як «величезний, нечитабельний документ», який він планує з часом спростити та переписати у зрозумілому для людей вигляді.

У часи математичної революції, сподіваюся, це доведення дає змогу бодай одним оком зазирнути в дива, що чекають на нас попереду, і відкриває ту радість і захоплення, які ми зможемо віднайти навіть у найпростіших речах, — додав він.

Тепер ці результати ще мають незалежну ревізію математичної спільноти.

Гіпотеза Рімана (сформульована у 1859 році) входить до списку семи «Проблем тисячоліття» Інституту Клея з нагородою в 1 млн доларів. Навіть якщо доведення виявиться правильним, для отримання премії робота має бути опублікована в рецензованому журналі та витримати щонайменше два роки перевірки світовою спільнотою

Гіпотеза Рімана стверджує, що прості числа (натуральні числа більше 1, які мають рівно два різні натуральні дільники — діляться без остачі лише на 1 і на саме себе) розподілені в числовому ряді не хаотично, а підпорядковуються суворій прихованій закономірності.

На перший погляд прості числа з’являються абсолютно випадково. Іноді вони стоять майже поруч (наприклад 11 і 13, 17 і 19), а іноді між ними виникають величезні «порожнечі» без жодного простого числа. Математики століттями шукали формулу, яка б точно передбачала, де з’явиться наступне просте число.

Якщо гіпотеза Рімана правильна: хаос простих чисел — це лише ілюзія і вони розподілені максимально рівномірно та передбачувано настільки, наскільки це взагалі можливо в природі.

У сучасній науці тисячі математичних теорем доведені за умови «якщо гіпотеза Рімана правильна». Підтвердження цієї теорії миттєво надасть усім цих припущенням тверду основу. Також це матиме значення для сучасних систем шифрування, які ґрунтуються на операціях з величними простими числами, та квантової фізики.