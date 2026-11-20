Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 листопада, вдень атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Одна з них впала поруч із багатоквартирним будинком, є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

росіяни завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя, — зазначив він.

Спочатку Семікін повідомляв про двох постраждалих внаслідок цього удару жінок. Згодом він додав, що наразі вже відомо про десятьох поранених внаслідок російських ударів по Запоріжжю.