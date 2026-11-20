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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Российский КАБ упал у многоэтажки в Запорожье — есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n217556-rossiyskiy-kab-upal-u-mnogoetajki-v-zaporoje-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 листопада, вдень атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.
Одна з них впала поруч із багатоквартирним будинком, є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
росіяни завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя, — зазначив він.
Спочатку Семікін повідомляв про двох постраждалих внаслідок цього удару жінок. Згодом він додав, що наразі вже відомо про десятьох поранених внаслідок російських ударів по Запоріжжю.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби, — додав очільник ОВА.