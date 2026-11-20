Связь между уровнем витамина D и сном обнаружили ученые, фото: Pixabay

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Ракурс

Вищий рівень вітаміну D пов’язаний із довшим і менш переривчастим сном у людей середнього та літнього віку.

Про це свідчить дослідження науковців Школи громадського здоров’я імені Джона Гопкінса Блумберга, опубліковане в журналі The Journal of Gerontology: Medical Sciences, повідомляє прес-служба вишу.

Дослідники проаналізували рівень вітаміну D у крові та дані про сон із наручних актиграфів 460 учасників (середній вік — близько 71 року), за якими спостерігали у 2012−2019 роках у межах Балтиморського довготривалого дослідження старіння.

Після врахування віку, статі, раси та інших чинників учені виявили суттєвий зв’язок між концентрацією вітаміну D і якістю сну:

учасники з найвищим рівнем вітаміну D спали в середньому майже на 20 хвилин довше за ніч і мали коротші інтервали неспання, ніж люди з найнижчим рівнем;

у групі з клінічним дефіцитом вітаміну D загальна тривалість сну була в середньому на 23 хвилини меншою, ніж при нормальних показниках.

Також науковці перевірили вплив вітаміну B12: у жінок із вищим рівнем B12 час неспання після засинання був меншим, а в чоловіків — навпаки, більшим, проте статистичні дані щодо B12 залишилися непереконливими.

Водночас учені наголошують, що це дослідження має низку обмежень, зокрема не є підтвердженням саме причинно-наслідкового зв’язку між рівнем вітаміну D і якістю сну, а також не розрізняє джерела вітаміну (їжа, сонце чи добавки), тож надалі потрібно ще з’ясувати можливий вплив джерела вітамінів на виявлені взаємозв'язки.

Проте, в будь-якому разі, отримані дані підкріплюють думку, що підтримання здорового рівня вітаміну D може позитивно впливати на сон.