Влияет ли нерегулярный режим сна на психическое здоровье, установили ученые

Нерегулярный сон может влиять на психическое здоровье, фото: Pixabay

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Ракурс

Люди з нерегулярним режимом сну та неспання можуть відчувати більш виражені симптоми тривоги, депресії та навіть самотності.

Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного під керівництвом Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США), повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю у Scientific Reports.

Регулярний режим сну та неспання допомагає підтримувати рівновагу циркадних ритмів, — наголошують дослідники. — Нерегулярний режим сну та неспання може порушити рівновагу циркадних ритмів, що пов’язано з депресією та іншими розладами психічного здоров’я.

Зазначається, що нерегулярний режим сну також може порушувати графік перебування на світлі, прийому їжі, фізичних навантажень та соціальної активності — а всі ці фактори допомагають регулювати циркадний ритм.

Дослідники вивчали регулярність сну — наскільки послідовно люди дотримувалися однакових режимів сну та неспання щодня — на основі даних, зібраних протягом кількох місяців за допомогою носимих пристроїв.

Вони проаналізували дані приблизно 23 тис. учасників, які брали участь у TemPredict — дослідженні, започаткованому у 2020 році з метою з’ясувати, чи можуть дані з носимих пристроїв допомогти виявити COVID-19 ще до того, як люди помітять симптоми.

Середній вік учасників становив 46 років, і трохи менше половини з них — жінки. Вони носили «розумний перстень», який за допомогою датчиків фіксує рухи та вимірює життєві показники. Цей перстень використовував ці дані для визначення часу засинання та пробудження. Після цього дослідники змогли розрахувати для кожного учасника Індекс регулярності сну (SRI) у діапазоні від 0 до 100, де вищі показники свідчать про більш стабільні режими сну.

Учасники надали дані про сон у середньому за 154 дні, що дозволило дослідникам вивчити регулярність сну з плином часу. Вони також створили зріз «типового тижня», щоб порівняти свої висновки з попередніми, значно коротшими дослідженнями щодо регулярності сну.

В результаті учені виявили, що зв’язки між сном і психічним здоров’ям були сильнішими при використанні довгострокових даних:

рівень депресії, тривоги та самотності учасників оцінювався за допомогою щомісячного опитування, заповненого самими учасниками. Загалом, менш регулярний режим сну корелював із вищим рівнем депресії та тривоги;

у довгостроковому аналізі учасники з незначними симптомами депресії або взагалі без них мали середній показник SRI 84, порівняно з 83 у тих, хто мав легкі симптоми депресії, 81 — при помірних симптомах та 75 — при тяжких симптомах;

учасники з нормальним рівнем тривоги мали середній показник SRI 84, порівняно з 79 у тих, хто мав сильну тривогу;

учасники з підвищеним рівнем самотності також мали менш регулярний режим сну та неспання.

Людина з показником SRI 84 може, в середньому, лягати спати та прокидатися приблизно на годину раніше або пізніше, ніж попереднього дня, — зазначають дослідники. — Для людини з показником SRI 75 це зміщення режиму сну може становити близько півтори години.

Дослідники зазначають, що зв’язок між поганим сном і поганим психічним здоров’ям може бути двостороннім — нерегулярний сон також можна пояснити як симптом поганого психічного здоров’я:

Інші довготривалі дослідження дають підстави вважати, що нерегулярний сон може виникати першим і сприяти подальшому погіршенню здоров’я, а не бути лише його наслідком.

Надалі учені планують перевірити, чи може допомога людям у встановленні більш регулярного графіка сну покращити психічне здоров’я.

Джерело: EurelAlert