Мифы о сне вредят здоровью – ученые. Фото: Sputnik

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Ракурс

Распространенные мифы о сне вредят здоровью человека и могут стать причиной появления вредных привычек, а также негативно влияют на качество сна.

Американские ученые в рамках своего нового исследования проанализировали более 8 тыс. веб-сайтов и выделили самые распространенные мифы о снах и развеяли опасные заблуждения. Исследование ученые Нью-Йоркского университета опубликовали в Sleep Health, передает medical xpress.

Среди распространенных мифов называют дефицит сна. Так, бытует заблуждение, что сон продолжительностью до пяти часов является вполне здоровым.

Однако, согласно научным данным, дефицит сна представляет огромную опасность для человека. По словам ученых, необходимо спать не менее семи часов. Дефицит сна вредит сердцу, грозит ожирением и может привести к невротическим заболеваниям.

Понятие о том, что храп необходимо лечить как симптом, также чревато последствиями. Медики утверждают, что за громким недостатком могут скрываться опасные заболевания сердца или других органов.

Еще одним распространенным мифов является расслабление алкоголем перед сном. Некоторые люди утверждают, что бокал вина благотворно влияет на их сон и помогает снять напряжение.

Алкоголь мешает организму человека переходить в стадию глубокого сна, который очень важен для правильного функционирования системы.

Недостаток сна или некачественный сон могут привести к остановке сердца, ожирению и возникновению диабета. Сон по графику важный элемент здоровья человека, однако в случае профессий со сменным графиком главную роль играет уже количество и качество сна.

Как ранее сообщал «Ракурс», американские ученые придумали пижаму, которая помогает наладить сон.