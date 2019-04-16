Міфи про сон шкодять здоров'ю – вчені. Фото: Sputnik

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Ракурс

Поширені міфи про сон шкодять здоров’ю людини і можуть стати причиною появи шкідливих звичок, а також негативно впливають на якість сну.

Американські вчені в рамках свого нового дослідження проаналізували понад 8 тис. веб-сайтів, виділили найпоширеніші міфи про сни і розвіяли найнебезпечніші з них. Дослідження вчені Нью-Йоркського університету опублікували в Sleep Health, передає medical xpress.

Серед поширених міфів називають дефіцит сну. Так, існує думка, що сон тривалістю до п’яти годин є цілком здоровим.

Однак, згідно з науковими даними, дефіцит сну становить величезну небезпеку для людини. За словами вчених, необхідно спати не менше семи годин. Дефіцит сну шкодить серцю, загрожує ожирінням і може привести до невротичних захворювань.

Поняття про те, що хропіння необхідно лікувати як симптом, також небезпечне. Медики стверджують, що за гучним недоліком можуть ховатися небезпечні захворювання серця або інших органів.

Ще одним поширеним міфів є розслаблення алкоголем перед сном. Деякі люди стверджують, що келих вина благотворно впливає на їхній сон і допомагає зняти напругу.

Алкоголь заважає організму людини переходити в стадію глибокого сну, який дуже важливий для правильного функціонування системи.

Недолік сну або неякісний сон можуть привести до зупинки серця, ожиріння і виникнення діабету. Сон за графіком важливий елемент здоров’я людини, однак, в разі професій зі змінним графіком головну роль грає вже кількість і якість сну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», американські вчені придумали піжаму, яка допомагає налагодити сон.