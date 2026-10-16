В Україні дрони доставлятимуть ліки, кров і донорські органи між лікарнями. Фото:

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Експериментальний проект із використання безпілотників для медичної логістики схвалив Кабінет міністрів України.

Перевезення медичних засобів дронами буде чітко погоджене з військовими. Такі безпілотники матимуть спеціальний статус та будуть ідентифікуватися в повітрі. Уряд також визначив правила дій під час повітряної тривоги, включно з можливістю посадки в резервній точці. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький 16 жовтня повідомив у Telegram.

Першим майданчиком проекту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, які можуть долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень.

Зазначається, що проект впроваджуватимуть у життя Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації. У перспективі планується створення системи управління польотами цивільних безпілотників (UTM). Крім того, будуть визначені правила безпечного використання БпЛА.

В умовах війни та складної дорожньої ситуації перевезення медичних вантажів автомобілями може забирати критично важливий для порятунку життя час. Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставки має вирішальне значення. Дрони зможуть швидше доставляти між лікарнями лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для тестування та донорські органи, зокрема з віддалених районів, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, інженери компанії GrimTech розробили дрон-камікадзе, конструкція якого нагадує російський БпЛА типу «Молния». Безпілотник може переносити до 5 кг корисного навантаження, а дальність його польоту становить до 80 км. Одним із плюсів цього дрона є його низька вартість.