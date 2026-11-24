https://racurs.ua/ua/3170-sprava-uliyi-tymoshenko.html

Ракурс

Розгляд справи проти Юлії Тимошенко, яку докладно висвітлює «Ракурс», цікавий, зокрема, тим, що порушує проблеми, які мають безпосереднє відношення до вирішення величезної кількості інших справ.

Рішення судді Вищого антикорупційного суду України Олега Ткаченка матимуть значення не лише в рамках цієї кримінальної справи. Йдеться про особливості проведення судових експертиз. Фактично про те, чи можуть мати юридичну вагу висновки, виконані без аналізу оригіналів і первинних носіїв, на не знати ким і де сертифікованому обладнанні і програмному забезпеченні, що загадковим чином потрапило в Україну.

Але це окрема й довга історія, а зараз розглянемо лише показовий штрих до неї з останнього засідання суду у справі.

Сторону захисту цілком природно цікавить питання, яким чином потрапило до України програмне забезпечення, з допомогою якого нібито було виконано експертизу звукозапису, що є наріжним каменем в аргументації обвинувачення.

На жаль, із двох компетентних осіб, запрошених судом дати відповідні пояснення, одна виявилася ні при чому, а друга — не те, щоб компетентною.

Представник прикордонників чітко окреслив сферу інтересів своєї служби: цікавить торгівля людьми, наркотики, прекурсори тощо. В сенсі протидії, ясна річ. Флешки чи якісь інші носії інформації, хоч насипом на возі вези, прикордонників не обходять. З тим і відбув.

А от представник митниці, який уже радував присутніх своїми виступами в цьому судовому процесі, знову чомусь демонстрував танок вужа на сковороді, ще і приспівуючи «Моя твоя нє панімай», — інколи висловлюючи діаметрально протилежні щойно висловленим позиціям. І не просто представник, а цілісінький головний державний інспектор!

Попередній його виступ в цьому судовому процесі раптово перетворювався на потік свідомості, затим так само несподівано повертався до звичайної оповіді. Той виступ містив дивні суттєві нестиковки з відповіддю на ті ж самі запитання, отримані захистом від голови митниці. Видно, у них там справжній плюралізм.

Цього ж разу «фішка» була іншою. Головний державний інспектор рушив з місця манівцями просто в кар'єр: «Митному контролю і оформленню підлягають товари, що переміщуються через державний кордон України. Програмне забезпечення — це електронний продукт, який не є товаром в розумінні Митного кодексу. Митниця не здійснює оформлення або випуск у вільний обіг товарів, які передаються через електронні засоби телекомунікації».

Зауважимо в дужках, що не розглядається як самостійний матеріальний товар у розумінні Митного кодексу України програмне забезпечення як об'єкт права інтелектуальної власності. У справі ж ідеться зовсім не про інтелектуальну власність. Втім, залишимо таке зауваження на совісті головного інспектора.

Так от, на вказану репліку митника захист далеко не вперше дуже терпляче пояснив, що йдеться не про якісь «ефірні», а про цілком конкретні речі, що містяться на певних матеріальних носіях: флешках, дисках, програмних комплексах тощо.

Тобто програми (їх носії, відповідні ключі тощо), на яких виконували експертизу, і про які йдеться вже бозна яке засідання поспіль, не надсилаються засобами електронного зв’язку або голубиною поштою.

«Чи розмитнювали ви такі диски, флешки, ключі тощо?», — запитав інспектора ще більш терплячий, ніж захист, суддя Ткаченко.

Відповідь головного державного інспектора митниці (на думку редакції, вона не має жодного відношення до запитання, але судіть самі): «Відповідно до розділу 2 визначення понять загального додатку до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 15 лютого 2011 року № 3018 «Про внесення змін до Закону України «Про приєднання України до протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур», мито — це передбачені митним тарифом митні збори, що застосовуються до товарів, що ввозяться на митну територію. В той же час інформація, що передається засобами інформаційно-телекомунікаційної системи без передавання матеріального носія не є товаром у розумінні митного законодавства».

Сказати б, занавіс. Але в підсумку домовилися чекати інспектора ще й наступного засідання. З дозволу судді, він міг надіслати своє пояснення, але обіцяв прийти особисто. Мабуть, знову прибуде напереваги з останніми новинами щодо гармонізації митних процедур…

Підготовчі засідання у справі проти Юлії Тимошенко, що їх деякі братчики намагаються перетворити на хроніки божевільні, тривають.