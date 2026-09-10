Справа Юлії Тимошенко: Експерту Брендель доведеться постати перед судом, або Таємниці судової експертизи

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко, вислухавши сторони процесу, зауважив: «Виглядає так, що ми ще поспілкуємося з пані Брендель. Процесуально виглядає так, що обійтися без цього буде нем

https://racurs.ua/ua/3158-sprava-uliyi-tymoshenko-ekspertu-brendel-dovedetsya-postaty-pered-sudom-abo-taiemnyci-sudovoyi.html

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Проблеми і вражаючі особливості проведення експертизи, висвітлені в судовому засіданні, стосуються далеко не тільки справи Юлії Тимошенко, а всіх, чия доля залежатиме від експертного висновку. І не виключено, що наполегливість захисту Юлії Тимошенко сприятиме тому, що спокій «авгієвих стаєн» української судової експертизи буде порушено — не кулуарно, бо епізодично пристрасті киплять там і так, а привселюдно.



Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко, вислухавши сторони процесу, зауважив: «Виглядає так, що ми ще поспілкуємося з пані Брендель. Процесуально виглядає так, що обійтися без цього буде неможливо».

Мова йшла про судового експерта Ольгу Брендель (нехай вибачать нам усі ті, хто встиг звикнути до шалених сучасних фемінітивів), яка виконувала експертизу у справі Юлії Тимошенко.



Засідання почалося з виступу представника поважного закладу — Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса». Забігаючи наперед, зазначимо, що шановний пан Бокаріус, який першим у Російській імперії провів дактилоскопічну експертизу, став засновником криміналістичного напряму в судовій медицині і зробив ще багато корисного, напевне не пишався би сьогодні своїми колегами.



Представник установи, завідуючий її юридичним відділом, взяв участь у засіданні Вищого антикорупційного суду в режимі онлайн, перебуваючи в Харкові. Він періодично поглядав праворуч вгору, наче очікував реакції на свої слова від когось, хто був поряд, але уникав даватися взнаки на екрані. Знаючи, як впевнено господарюють НАБУ і САП в експертних установах, сподіваємося лише, що там не стояв хтось із увімкненою праскою…



Кульмінацією виступу стала дещо неочікувана як від завідуючого юрвідділом заява про те, що «Вказане клопотання захисту подано з метою дискредитації експерта інституту Брендель». А загалом він присвятив свій виступ процесуальним порушенням, яких, на його думку, припустилася сторона захисту, складаючи клопотання про тимчасовий доступ. Суворий формалізм і ретельну в’їдливість заввідділом можна було би тільки вітати, якби і до власної роботи ставлення було настільки ж скрупульозним. Втім, подальший перебіг засідання засвідчив, що це не так.

Наведемо лише окремі штрихи, так би мовити, експертних буднів.



Ось що заявив в судовому засіданні захисник Олександр Готін: «Представники інституту Бокаріуса забувають, що самі ж пишуть у своїх відповідях. Під час ознайомлення з висновком судового експерта Ольги Брендель за номером 20−18 від 9 березня 2026 року виникли серйозні запитання з приводу законності і технічної можливості використання цією експертною установою при проведенні експертизи програмно-апаратних комплексів, зокрема, Adobe Audition, JustPhone, WinHEX в безкоштовній версії, Sive Base тощо».

Цікаво, що сама експерт Брендель, зовсім недавно виступаючи на конференції, говорила про те, що стороні захисту обов’язково потрібно звертатись до експертної установи для надання первісних звукозаписів. Однак, як випливало зі слів адвоката, виступ на конференції не має нічого спільного з повсякденною роботою експерта Брендель, бо на робочому місці вона вчиняє зовсім інакше. Адже програмні комплекси, які вона зазначала в експертному висновку, не передбачають можливості обрахування хеш-сум для того, щоб встановити перевісні записи. (Хеш-сума (або хеш, контрольна сума) — це унікальний набір символів фіксованої довжини, який виходить у результаті обробки даних спеціальною математичною формулою. Навіть найменша зміна у вхідному файлі чи тексті (наприклад, видалення однієї крапки) повністю змінює підсумковий результат).

Тобто експерт Брендель написала у висновку, що вона використала певні програмні комплекси і встановила хеш-суми; що це оригінальний запис. А ці програми взагалі не встановлюють хеш-суми.



Крім того, за словами захисту, з експертного висновку Брендель видно, що його складали з якихось розрізнених частин, які не тримаються купи: «Таблиці, графіки і цифри, які вона надала, чесно кажучи, там проби немає де ставити. Ми звернулися до експертів, які займаються саме такими профілями, і дійшли висновку, що ті графіки і цифри не мають жодного відношення до предмету дослідження. Взагалі не зрозуміло, що це за графіки і звідки їх взято».



Тобто виникли небезпідставні сумніви в достовірності результатів експертизи, здійсненої Ольгою Брендель.



Тому захист неодноразово звертався з адвокатським запитом щодо даних про технічні характеристики, наявності інструкцій з експлуатації використаного для експертизи програмного забезпечення, джерела його походження, документації, яка підтверджувала би його легальність тощо.



В результаті з’ясувалося чимало цікавого.



Наприклад, те, що легально відповідних програмних комплексів в інституті Бокаріуса… взагалі не існує.



Крім того, захист звернувся до всіх експертних установ України, які повідомили: навіть якщо є надане кимось безкоштовне програмне забезпечення, воно обов’язково ставиться на баланс. Державна експертна установа не може проводити експертні дослідження з використанням програмного забезпечення, яке не перебуває в неї на балансі. Зокрема тому, що на підставі цього програмного забезпечення отримують ліцензію, право на проведення експертиз.

Більше того, експерт Брендель посилається на програмне забезпечення, придбане в 2006, 2014 роках. Воно російське, зареєстроване в реєстрах тільки в 2021 році!



Коментарі, як то кажуть, зайві.



Коли почали спливати таки «нестиковки», сторона захисту звернулася до експертів, щоб прояснити питання.



У висновку експерта Брендель зазначається, що при проведенні експертиз використовувались такі програмні комплекси, як Adobe Audition, Phonics, JustPhone тощо. Згідно з рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від № 29.04.2026 року визнано за доцільне продовження використання методик, що містять програмні продукти російського походження, за умови відсутності з 2014 року їх подальшої оплати, оновлення, обслуговування виробником та остаточного впровадження в експертну практику нових програмних продуктів.

На адвокатський запит інститут імені Бокаріуса повідомив, що програмне забезпечення JustPhone було придбано Харківським інститутом судових експертиз ще в 2012 році шляхом оплати послуги за адміністрування комплексу програмних досліджень.

Згідно з відкритими даними, на сайті компанії-виробника JustPhone значиться адреса — місто Москва, вулиця Коштоянця. Там зазначається, що цей програмний комплекс був включений до реєстру тільки в 2021 році. Захисникові ж інститут імені Бокаріуса відповів, що використовує його з 2012 року.

З’ясування підстав використання інститутом ім. Бокаріуса зазначених програмних комплексів важливе і для встановлення законності висновку, і для перевірки висновку судової експертизи звукозапису на предмет його достовірності. Тому що є великий сумнів у тому, що у них взагалі є ця програмна забезпечення, логічно зауважує захист.

У своєму виставку експерт Брендель зазначила, що файли із записом голосів Тимошенко і Копитіна є оригінальними. На іншій сторінці висновку вказано, що цей файл є не оригіналом, а копією.

Основні питання до експертної установи залишаються чинними, незважаючи на чималий обсяг попереднього листування сторони захисту.



Зокрема, експерт Брендель і експертна установа стверджують, що вони використовували WinHex у безкоштовні версії. Водночас фахівці, до яких звернувся за консультацією захист, засвідчують, що безкоштовні версії WinHex с так би мовити, програма для «чайників». Водночас вона передбачає спеціальний експертний додаток, який оплачується, а от функції, надані в безкоштовній версії, виконати експертизу змоги не дають.



Ще одне питання — щодо наявності, обліку і правомірності використання програмних комплексів інститутом.

Цікаво, що всі інші експертні установи, до яких звернувся захист, повідомили, що мають відповідне програмне забезпечення на балансі, адже в іншому разі неможливо проводити експертизу.

Щодо одного з програмних продуктів

є такий нюанс: розроблена для нього методика проведення експертного дослідження перебуває у власності головної експертної установи Міністерства внутрішніх справ України — Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, і вони повідомили, що нікому її не передавали.



Зрозумівши, що брехню викрито, цю методику інститут Бокаріуса згодом таки отримав. Але — заднім числом, тільки через кілька місяців після закінчення дослідження…



Далі ще була історія з візитами детективів НАБУ до експерта Брендель, маніпуляціями із завантаженням матеріалів і таке інше.



Тому не можна виключити, що висновком цих ретельних досліджень сторони захисту стане такий: призначення і проведення експертиз у цій справі відбулося не тільки з численними порушеннями, а з метою спотворення реальних результатів



Наступне судове засідання відбудеться 17 вересня 2026 року.