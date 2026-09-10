Українські інженери представили дешевий дрон-камікадзе Grim LA-80. Фото:

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Ракурс

Ударний безпілотник літакового типу Grim LA-80 розробляють в Україні.

Дрон-камікадзе, конструкція якого нагадує російський БпЛА типу «Молния», розробили інженери компанії GrimTech. Дрон може переносити до 5 кг корисного навантаження, а дальність його польоту становить до 80 км. Одним із плюсів цього дрона є його низька вартість. Grim LA-80 показали на оборонній виставці MSPO 2026, що проходить у польському Кельце. Про це пише «Мілітарний».

Зазначається, що «Грім» передусім призначений для ураження стаціонарних цілей у тилу ворога: техніки, бліндажів, укріплень. Керується цей БпЛА за допомогою базового радіоканалу, цифрового відеозв’язку та системи Starlink.

За інформацією розробників корпус безпілотника планують виготовляти методом вакуумного формування, що має зробити його легшим, міцнішим і придатнішим до швидкого виробництва. Крила виготовлятимуть із пінопласту, а в конструкції також використовуватимуть алюмінієві труби та фанеру.

У компанії зазначили, що бойову частину для БпЛА встановлюватимуть безпосередньо військові. Конструкцію вантажного відсіку адаптують до боєприпасів різних типів і доволі великого діаметра.

Нагадаємо, українські зброярі офіційно представили баражуючий боєприпас RAM-2X, який був засекречений, однак використовувався на фронті. Наразі відомо про понад 410 підтверджених ударів по цілях протиповітряної оборони противника, кожен з яких зафіксовано на відео.

Джерело: «Мілітарний»