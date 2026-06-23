Гондурас планує купити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею. Фото:

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Гондурас планує придбати українські безпілотники.

Ці БпЛА необхідні, щоб боротися з наркоторгівлею та посилити безпеку на кордонах. Україна може допомогти Гондурасу зміцнити захист кордонів і протидіяти організованій злочинності завдяки сучасним технологіям. Про це заявив президент країни Насрі Асфура після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Euronews.

Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективного їх контролю та боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання, — зазначив він.

Зеленський натомість наголосив, що Україна наразі є однією з найсильніших країн світу у сфері військових і дронових технологій завдяки досвіду використання БпЛА у війні проти РФ.

Як відомо, Гондурас роками потерпає від насильства, пов’язаного з наркоторгівлею, вуличними бандами та корупцією в силових структурах. Рівень убивств у країні — майже вчетверо вище за середній світовий показник.

Гондурас уже тривалий час залишається важливим транзитним маршрутом для постачання кокаїну з Південної Америки до США.

Нагадаємо, міністр оборони Ден Джарвіс під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що уряд Великої Британії ухвалив рішення надати Україні 150 тис. дронів українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радари до кінця 2026 року. З цих 350 ракет 100 будуть призначені для зенітно-ракетних систем Patriot.

Джерело: Euronews