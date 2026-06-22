Автопарк ЗСУ поповниться бронеавтомобілями «Гюрза-2» з інтегрованим ШІ. Фото:

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Український бронеавтомобіль «Гюрза» отримав покращену модель.

Машину «Гюрза-2» удосконалили на запити військових. Конструктори посилили незалежну підвіску, замінили окремі елементи, встановили шини з покращеними характеристиками. Завдяки цьому у машини зросли показники прохідності та живучості у складних бойових умовах. Міноборони вже кодифікувало покращену модель. Про це 22 червня повідомила прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що повна маса броньовика складає понад 18 т, а вантажопідйомність зросла до 2,5 т. Бронекорпус конструктори обладнали круговим протиуламковим підбоєм, а протимінний захист повинен вберегти екіпаж від наїзду на міну, потужність якої еквівалентна 8 кг тротилу.

«Гюрза-2» отримала системи пожежогасіння моторного відсіку та десантного відділення, комплекс нічного бачення та оглядову телевізійну систему з чотирьох відеокамер з моніторами спостереження. Крім того, ці машини можна оснащувати програмним забезпеченням для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання в армії вітчизняний електромотоцикл Wolfstorm («Штурмовий вовк»), який розробили спеціально для виконання військових місій за схемою mid drive у складних умовах.