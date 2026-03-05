ЗСУ отримали коптери з рекордною дальністю ураження цілей. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n212450-zsu-ozbroyilysya-dronom-ptashka-ce-kopter-z-rekordnou-dalnistu-urajennya-ciley.html

Ракурс

Сили оборони України отримали на озброєння оптоволоконний дрон з рекордною дальністю ураження цілей.

Ударний квадрокоптер «Пташка» українського виробництва допущений Міністерством оборони до експлуатації у військах та вже активно застосовується захисниками. Цей коптер має оптоволоконний канал управління і може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км. Це рекорд з глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків БпЛА даного типу. Про це 5 березня повідомила прес-служба МОУ.

Зазначається, що цей безпілотник було створено для роботи в умовах інтенсивних боїв. Коптер має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи. БпЛА може здійснювати необхідні маневри в польоті, бо має збалансовану конструкцію.

Міноборони стверджує, що «Пташка» призначена для виконання завдань у будь-яку пору доби та погоди, а бойового навантаження вистачить для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки.

Нагадаємо, українські фахівці розробили БпЛА «Павук Допхіна», який перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.