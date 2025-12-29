В Україні перші оператори критичної інфраструктури закупили та встановили засоби РЕБ. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n211166-pershi-obiekty-krytychnoyi-infrastruktury-vje-maut-reby-dlya-zahystu-minoborony.html

Ракурс

В Україні перші оператори критичної інфраструктури у сфері енергетики й ОПК закупили та встановили засоби РЕБ.

Це обладнання вже працює на захисті об'єктів. Підприємства можуть використовувати власні або залучені кошти для закупівлі систем радіоелектронної боротьби. Підприємство лишається власником засобів РЕБ, тому це обладнання не можна переміщувати в іншу область або для прикриття іншого об'єкту. Про це міністр оборони Денис Шмигаль 29 грудня повідомив у соціальній мережі Facebook.

За його словами, МОУ розробило й затвердило практичні кроки реалізації експериментального проекту. Для того, щоб взяти участь у ньому підприємству потрібно звернутися до відомства з проханням посилити прикриття об'єкту від повітряних атак.

Далі Міноборони проведе моделювання загроз та надасть кілька варіантів обладнання для прикриття обʼєкту. Після цього підприємству дадуть дозвіл на придбання та встановлення системи РЕБ.

Зазначається, що підприємство не має права самостійно застосовувати потужні засоби РЕБ, тому укладає договір про безоплатну експлуатацію з військовою частиною. Вже військові підключають ці засоби до загальнодержавної системи ППО та застосовують їх для прикриття об'єкту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у вересні підрозділи Збройних сил України отримали партію з 15 комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі» — найбільшу за весь час. Вартість цих комплексів становить 130 млн грн.