Міноборони анонсувало виробництво протидронових патронів «Горошок». Фото: МОУ

Ракурс

Виробництво антидронових набоїв в Україні масштабують.

До використання у Силах оборони вже допущено кілька типів таких патронів від різних виробників. Серед них — удосконалені патрони «Горошок» у двох стандартних калібрах: 5,56×45 мм та 5,45×39 мм. Виробник планує виготовляти до 400 тис. таких патронів на місяць. Про це 12 грудня повідомило Міністерство оборони України.

Такі патрони дозволяють уражати ворожі дрони на дистанціях до 50 і 60 м відповідно. Спеціальна бойова частина підвищує ймовірність збиття цілі. Головним є те, що ці набої можна зарядити у штатний магазин свого автомата, щоб стріляти по дрону. Це дозволить захисникам боротися з ворожими FPV, не змінюючи зброю й не залучаючи додаткових засобів.

Можливість знищити ворожі FPV або «мавіки» зі штатної стрілецької зброї не менше важлива, ніж збити з ППО чи подавити РЕБом, — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями. До роботи нового оборонного хабу Defence City вже долучились 25 провідних світових компаній. Ці корпорації перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.