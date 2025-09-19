До роботи нового оборонного хабу в Україні вже долучились 25 провідних світових компаній. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209199-vyrobnyctvo-v-ukrayini-rozgortaut-vje-25-oboronnyh-kompaniy.html

Ракурс

Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями.

До роботи нового оборонного хабу Defence City вже долучились 25 провідних світових компаній. Ці корпорації перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й «данську модель», Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет — щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська, — йдеться у повідомленні.

За словами очільника МОУ, в рамках режиму Defence City будуть діяти податкові пільги, спрощення митних процедур й механізм релокації виробництв у безпечніші регіони. Також влада обіцяє розширення державної фінансової підтримки й можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

Закликаємо іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва. Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК — найкраща інвестиція в оборону всієї Європи, — заявив очільник МОУ.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв, що в безпечному регіоні України 9 вересня було виділено землю, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.