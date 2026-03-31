До експлуатації у ЗСУ допустили дрон-перехоплювач «Швідун»

Безпілотний авіаційний комплекс «Швідун». Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n212949-do-ekspluataciyi-u-zsu-dopustyly-dron-perehopluvach-shvidun.html

Ракурс

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах український безпілотний авіаційний комплекс «Швідун».

Цей БпЛА був розроблений спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, «Герань», «Гербера», розвідувальних Zala, Supercam та «Скат». Дрон виготовлений з міцного композитного матеріалу й має вагу близько 8 кг, а розмах крил становить майже 2 м. Дрон може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год. Про це Міноборони повідомило у Telegram.

Радіус дії «Швідуна» складає понад 70 км і цього вистачить, щоб прикрити від атак будь-яке місто України. Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус БпЛА не вібрує на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення. Загалом дрон може перебувати у повітрі понад дві години.

Перші борти вже працюють, захищаючи українські міста. Наразі БпАК «Швідун» має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих «шахедів» серед дронів-перехоплювачів українського виробництва. ЗСУ вже знищили з допомогою цього дрона близько сотні безпілотників агресора, — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини вирішив профінансувати виробництво 15 тис. українських дронів-перехоплювачів STRILA. Ці БпЛА, який призначений для перехоплення швидких і маневрових повітряних цілей, будуть передані для потреб Національної гвардії України.