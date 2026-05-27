Міноборони анонсувало атаки на логістику РФ. Фото: соцмережі

Програму «логістичний локдаун» проти російської армії анонсував міністр оборони Михайло Федоров.

Ця програма покликана масштабувати middle strike та системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Завдання Сил оборони — ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії. В останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення об'єктів окупантів в оперативному (неглибокому) тилу. Це стало можливо завдяки зростанню можливостей завдавати ударів середньої дальності. Про це очільник Міноборони повідомив у Telegram.

За словами Федорова, Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ виділили додаткові 5 млрд грн на засоби для ударів по логістиці ворога, а також централізовано запускають тендери на великі закупівлі. Це має дати результати вже влітку.

Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою «єБали» — команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі.

Також паралельно оборонне відомство запускає тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області колаборант Володимир Сальдо розпорядився обмежити рух так званою трасою «Новоросія», котра йде вздовж північного узбережжя Азовського моря. Сталося це після того, як українські БпЛА почали нищити ворожу логістику на цій ділянці фронту.