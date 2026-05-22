Окупанти запровадили обмеження на рух трасою вздовж Азовського моря через українські дрони

Дрони ускладнили логістику рашистів на окупованих територіях, інфографіка: moklasen/X

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області колаборант Володимир Сальдо розпорядився обмежити рух так званою трасою «Новоросія», котра йде вздовж північного узбережжя Азовського моря.

Про це Сальдо повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши там відповідний «документ».

За словами Сальдо, «тимчасове обмеження руху вантажних автомобілів» на цій ділянці діятиме «до особливого розпорядження». Він зазначив, що обмеження не стосується вантажів військового призначення та деяких інших категорій вантажів.

Останнім часом у соцмережах з’явилися низка фото та відео, котрі показують ураження логістичних цілей дорогах вздовж північного узбережжя Азовського моря.

У середині квітня 1-й корпус НГУ «Азов» повідомив контролює ворожу логістику під Донецьком.

Пілоти ударних БПЛА полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька, — наголосили тоді в «Азові», опублікувавши відповідне відео.