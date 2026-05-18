Рашисти окупували Антрацит ще у 2014 році, фото: azovbike.com.ua

У місті Антрацит, захопленому рашистами ще у 2014 році, очікують на гуманітарну катастрофу через ситуацію із водопостачанням.

Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Спочатку централізовано воду там подавали погодинно. Пізніше стали перериватися на добу-дві. Наразі ж місцеві звикають до появи води в кранах один раз на 10 днів. Тобто тричі на місяць, — зазначив Харченко.

Він зауважив, що бойові дії оминули цей населений пункт.

Руйнувань теж не було. Були лише росіяни, — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у травні 2014 року мерію Антрацита захопили «донські козаки».