Окупанти зіткнулися з нестачею охочих бути кандидатами до Держдуми РФ, фото: «Главком»

Провладна російська партія через низьку кількість учасників на два тижні подовжила на тимчасово окупованих територіях Луганської області реєстрацію кандидатів для участі у попередньому голосуванні до Держдуми РФ.

Про це сьогодні, 30 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Процедура мала закінчитися 30 квітня, але відтепер триватиме до 14 травня. Бо росіяни невдоволені кількістю осіб, які на сьогодні виявили бажання долучитися до цього дійства, — зазначив він.

Також Харченко повідомив, що окуповані рашистами ще з 2014 року Довжанськ та Алчевськ перетворюються на звалища.