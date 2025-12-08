Жителів ТОТ змушують встановлювати месенджер, який контролюється російськими силовиками

Контрольований російськими силовиками месенджер змушують встановлювати на ТОТ, фото: «Газета.ру»

Жителів тимчасово окупованої Луганщини різними методами змушують встановлювати на смартфони новий месенджер, який контролюється російськими силовими структурами.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Починали все з дозволу купити алкоголь та тютюнові вироби в обмін на завантаження цього застосунку. Потім взялися за молодь, погрожуючи відрахуванням з вишів. Відтепер без наявності на мобільному телефоні цього месенджера неможливо скористатися порталом держпослуг рф, — зазначають в ОВА.

Водночас в окупованих Лисичанську та Рубіжному вже майже два роки немає нормального мобільного зв’язку та інтернету. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Люди не можуть викликати швидку, поліцію чи аварійні служби. Випадки смертей через неможливість допомоги — буденність, — наголошують у ЦНС.

За даними ЦНС, рішення не відновлювати зв’язок ухвалене російськими спецслужбами ще у 2023−2024 роках:

Мета — повний контроль над інформацією й недопущення витоку даних. Будь-які офіційні «пояснення» про фронт — лише формальність.