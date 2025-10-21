Новини
Ракурс
Знищення устаткування залізниці на ТОТ, скріншот відео

Партизани знищили релейні шафи залізниці поблизу Луганська (ВІДЕО)

21 жов 2025, 16:15
999

На тимчасово окупованих територіях партизани знищили релейні шафи поблизу Луганська та устаткування управління залізницею поряд з Алчевськом.

Про це сьогодні, 21 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко, опублікувавши відповідне відео.

Дедалі частіше загарбники на окупованій Луганщині мають проблеми з логістикою на залізниці, — зазначив Харченко. — Мова не тільки про підрив рейок, які відновити можна досить швидко. А й про знищення дороговартісного устаткування, через що рух потягів, які транспортують військову техніку росіян, зупиняється надовго.

Цими вихідними партизани Луганщини вчергове довели, що окупаційний режим нездатний зупинити рух опору, — додав він.

За словами очільника ОВА, партизанам вдалося вдалося знищити:

релейні шафи, що відповідали за рух вантажів військового призначення на ділянці залізничної дороги «Луганськ» — «Родакове» поблизу Луганська;

устаткування автоматизованого управління залізницею поряд із Алчевськом.

Джерело: Ракурс


