Партизаны уничтожили релейные шкафы железной дороги вблизи Луганска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209811-partizany-unichtojili-releynye-shkafy-jeleznoy-dorogi-vblizi-luganska-video.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях партизани знищили релейні шафи поблизу Луганська та устаткування управління залізницею поряд з Алчевськом.
Про це сьогодні, 21 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко, опублікувавши відповідне відео.
Дедалі частіше загарбники на окупованій Луганщині мають проблеми з логістикою на залізниці, — зазначив Харченко. — Мова не тільки про підрив рейок, які відновити можна досить швидко. А й про знищення дороговартісного устаткування, через що рух потягів, які транспортують військову техніку росіян, зупиняється надовго.
Цими вихідними партизани Луганщини вчергове довели, що окупаційний режим нездатний зупинити рух опору, — додав він.
За словами очільника ОВА, партизанам вдалося вдалося знищити:
релейні шафи, що відповідали за рух вантажів військового призначення на ділянці залізничної дороги «Луганськ» — «Родакове» поблизу Луганська;
устаткування автоматизованого управління залізницею поряд із Алчевськом.