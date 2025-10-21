Найден стратегический центр РЭБ в оккупированном Севастополе. Фото:

https://racurs.ua/n209806-partizany-razvedali-strategicheskiy-centr-reb-v-okkupirovannom-sevastopole.html

Ракурс

Українські партизани розвідали стратегічний центр РЕБ в окупованому Криму.

Агенти провели розвідку 475-го окремого центру РЕБ Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Цей стратегічний об'єкт забезпечує захист ворожих кораблів, берегових комплексів та авіації. Про це руху опору «АТЕШ» 21 жовтня повідомив у Telegram.

Партизани зафіксували режими роботи станцій РЕБ, частотні діапазони їхньої дії та розташування антенних полів. Також вдалося встановити графіки чергування розрахунків та маршрути пересування командного складу.

Зазначається, що наразі центр відіграє ключову роль у прикритті головної бази Чорноморського флоту Росії, військових аеродромів та інших стратегічних об'єктів по всьому Криму. А нейтралізація цього об'єкта відкриє нові можливості для завдання точних ударів по окупантах.

Партизани наголосили, що всі зібрані дані про діяльність центру та його уразливості вже передали українським військовим для подальшого планування операцій.

Нагадаємо, на початку жовтня партизани провели розвідку Інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту РФ у Севастополі. На цьому об'єкті обробляють та аналізують величезні обсяги даних, забезпечуючи ухвалення рішень на всіх рівнях. Також центр вміє моделювати дії супротивника, координувати роботу різних родів військ та захищати мережі від кібератак.