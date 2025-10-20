На ВОТ усиливают принудительную мобилизацию, фото: PxHere

Російські загарбники винайшли новий спосіб полегшити собі проведення примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

На ТОТ Луганщини школярів примушують брати участь у фотоконкурсах, де кожному необхідно зробити світлину з батьком. Усі фото розміщують у мережі Інтернет. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що в низці навчальних закладів учнів заохочують до перемоги в конкурсі, а в деяких — тиснуть, щоб участь взяли усі без виключення.

Але в обидвох випадках допомагають російським військкоматам, які і адресами проживання чоловіків поцікавляться в школі, і упевняться, що вони там проживають. Батьки дітей намагаються вдаватися до будь-яких хитрощів, — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, на початку жовтня в Луганській ОВА повідомляли, що на ТОТ Луганщини чоловікам призовного віку заборонили виїздити за межі області.